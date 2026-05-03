Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Yildiz e David, McKennie adattato

Le scelte di Spalletti e Sammarco per la sfida tra Juventus ed Hellas Verona, contro cui i bianconeri cercano tre punti per blindare ancora di più la qualificazione in Champions League

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La Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League contro il già retrocesso Hellas Verona, che però vuole regalare un’ultima gioia ai propri tifosi con una grande vittoria. Per l’occasione Luciano Spalletti recupera appieno Kenan Yildiz, che partirà titolare dal primo minuto insieme al confermato Jonathan David.

Come arrivano le due squadre

La Juventus si presenta alla sfida contro l’Hellas Verona dopo il poco entusiasmante pareggio contro il Milan. Prima della sfida contro i rossoneri erano però arrivate tre vittorie consecutive per la Vecchia Signora, che grazie a questi risultati è riuscita a blindare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, ormai sempre più vicina.

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Un solo punto è invece il misero bottino conquistato dall’Hellas Verona nelle ultime sei partite, che hanno condannato i veneti alla matematica, arrivata venerdì 1 maggio con la vittoria del Lecce contro il Pisa. Per gli Scaligeri nulla in palio oltre alla gloria dunque contro i bianconeri.

Le scelte di Spalletti

Per la sfida contro il Verona Spalletti si affida a Di Gregorio in porta, con una linea a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly in sua difesa. Come esterni spazio al jolly McKennie sulla destra e a cambiato sulla sinistra, mentre in mezzo al campo agiranno Locatelli e Thuram. Sulla trequarti tocca invece a Conceicao e a un pienamente ritrovato Yildiz che torna in campo dal primo minuto, mentre davanti è stato confermato David.

Le scelte di Sammarco

Sammarco invece si affida a Montipò tra i pali e a una difesa a tre composta da Nelsson, Edmundsson e Frese. A presidiare gli esterni Belghali sulla destra e Bradaric sulla sinistra con Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede in mezzo al campo. Davanti invece ancora fuori Gift Orban e spazio dunque a Suslov e Bowie.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.