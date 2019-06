Solo Juventus in Italia per Gonzalo Higuain. Nelle scorse settimane si era ipotizzato ad un trasferimento del Pipita alla Roma, per sostituire Edin Dzeko, destinato all'Inter.

Ma il fratello e agente Nicola ha chiuso le porte: "Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati", le sue parole su Twitter.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 20:58