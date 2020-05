Juventus, Higuain pronto al rientro

Gli stranieri della Juventus stanno rientrando alla spicciolata a Torino (tra i calciatori rientrati anche Cristiano Ronaldo, De Ligt e Szczesny): tra questi, entro questo fine settimana, è atteso Gonzalo Higuain.

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', il Pipita è pronto per fare il suo ritorno in Italia dopo aver trascorso le ultime settimane con la famiglia in Argentina, per stare vicino alla madre malata. Smentite così le voci che volevano Higuain intenzionato a restare in Argentina.

Già pochi giorni fa Fabio Paratici aveva parlato della questione sottolineando la volontà da parte della Juventus di coinvolgere Higuain nel progetto tecnico anche nella prossima stagione.

