Juventus, Higuain traccia il bilancio di fine stagione

Gonzalo Higuain si trova in Argentina pronto per il Mondiale in Russia con l’albiceleste. Ma ha voluto tracciare il bilancio della stagione appena conclusa con la maglia della Juventus.

“Ho vissuto una grande annata, ma mi sento molto bene. – ha esordito ai microfoni di ESPN – Abbiamo vinto lo Scudetto e la Coppa Italia. Purtroppo in Champions League il Real Madrid ci ha eliminato con un rigore all’ultimo minuto. Ora penso solo alla nazionale perchè il nostro obiettivo e vincere questo Mondiale”.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 20:25