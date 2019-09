Juventus, i compagni contro Cuadrado: Bonucci li zittisce

Battibecco tra alcuni giocatori della Juventus all'uscita dal campo al termine della partita contro l'Atletico: la delusione per la vittoria sfumata in extremis ha scaldato gli animi e Cuadrado è stato accusato da alcuni compagni di avere responsabilità su uno dei gol subiti. Il litigio è scoppiato davanti a tutti ed è stato subito sedato dal capitano Leonardo Bonucci, che ha invitato i compagni a parlane in privato, lontano dalle telecamere.

Dopo la partita il centrale bianconero si è espresso così sulla questione: "Abbiamo fame di vittoria, gli screzi tra compagni sono panni che si lavano in casa, non è colpa di uno o dell'altro su un gol preso: si prendono delle posizioni e si fanno rispettare anche tra noi, ci si aiuta. Dobbiamo trarne insegnamento per far sì che questa squadra diventi insuperabile".

Bonucci ha indicato nei calci da fermo uno dei punti deboli della squadra: "Bisogna fare più attenzione su queste situazioni perché possono essere decisive, col Napoli siamo riusciti a vincere ma ora abbiamo perso due punti. Una squadra come la nostra non può concedere tutti questi gol così".

"Questa gara ci ha insegnato che giocando come sappiamo possiamo mettere in difficoltà squadre come l'Atletico, abbiamo fatto una grande partita fino al 2-2. Per 90 minuti l'attenzione deve rimanere alta".

Autore di un gran gol, nel dopo partita Cuadrado ha preferito soffermarsi sulla sua prestazione: "Non pensavo di giocare perchè il mister mi stava provando da terzino, però aveva parlato con me, mi ha detto che voleva provare così, che conosceva le mie caratteristiche come esterno, quindi per me è stata una sorpresa e sono molto contento perchè ho cercato di fare quello che mi ha chiesto lui, al meglio per la squadra", le sue parole a JTV.

Sul pareggio con l'Atletico, il colombiano è sincero: "Abbiamo fatto una grande partita di fronte a una grandissima squadra a cui non è facile fare gol. Peccato, alla fine due calci piazzati e ci fanno gol. Però la cosa più importante è che non abbiamo perso".

