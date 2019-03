Ribaltone al Real: ecco il nuovo allenatore, Juventus coinvolta

Clamoroso ribaltone al Real Madrid: Zinedine Zidane starebbe per ritornare sulla panchina dei blancos, in profonda crisi dopo l’eliminazione dalla Champions League. Secondo l’indiscrezione riportata da una famosa trasmissione del canale La Sexta, che aveva anticipato l’addio di Ronaldo in estate, la società madrilena annuncerà il ritorno di Zizou già oggi.

La voce è stata poi confermata da tutti i media iberici, che hanno dato per certa la notizia che sconvolge totalmente il mercato degli allenatori. L’ufficialità dovrebbe arrivare al termine della giunta esecutiva del club che si terrà oggi alle 18.00: Zidane, vincitore di tre Champions League di fila, torna così a Madrid dopo quasi un anno sabbatico, in cui il Real ha stentato in campionato e in Champions e ha cambiato due allenatori, Lopetegui e Solari. Quest’ultimo, ormai ex, avrebbe già raccolto tutte le sue cose nel centro sportivo di Valdebedas e salutato i suoi giocatori.

La notizia cambia totalmente le carte in tavola anche per quanto riguarda il futuro della panchina della Juventus. Secondo El Pais Zinedine Zidane fino a questa mattina era il favorito numero uno alla successione di Massimiliano Allegri, verso l’addio al club bianconero a fine stagione dopo aver centrato il quinto scudetto consecutivo sotto la sua gestione.

“Zidane ha un’offerta formale per guidare la Juventus fino al 2022”, si era sbilanciato il quotidiano spagnolo, che aveva citato fonti vicine al Pallone d’Oro 1998.

Ma questo ribaltone spinge ora in pole un altro pretendente alla panchina bianconera: Antonio Conte, anche lui alla ricerca di una squadra dopo l’addio al Chelsea. A bocca asciutta José Mourinho, che fino a poche ore fa era dato molto vicino al Real.

Allegri sta intanto meditando sulla squadra da schierare martedì in Champions per tentare l’impresa con l’Atletico. Possibile un 3-5-2: davanti a Szczesny potrebbero giostrare Caceres, Bonucci e Chiellini. Grandi dubbi anche a centrocampo, che dovrà fare a meno di Khedira, alle prese con i problemi cardiaci (tornerà a disposizione ad aprile). Sulla fascia destra ci sarà Cancelo, a sinistra ballottaggio Bernadeschi-Spinazzola. In mediana Pjanic regista spalleggiato da Matuidi ed Emre Can. In attacco dovrebbe esserci il duo Cristiano Ronaldo-Mandzukic, solo panchina per Dybala.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 16:05