Juventus: i momenti chiave dello scudetto record

Lo scudetto numero otto della Juventus nelle ultime otto stagioni (bianconeri sempre campioni d'Italia sin dal lontano 2012) nasce da lontano: è ancora piena estate, l'esordio in campionato sembra lontanissimo, ma la Vecchia Signora cala un asso che per tutti rappresenta un'ipoteca su un campionato destinato a cominciare solo un mese dopo. Il 16 luglio 2018 è il primo giorno di Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di presentazione allo Stadium nella sala "Gianni e Umberto Agnelli", allestita per l'occasione: si tratta solo dell'inizio per una lunga serie di "prime volte" che avranno CR7 e i suoi compagni come protagonisti.

Le settimane di preparazione vivono nell'attesa di vedere un fenomeno assoluto del calcio contemporaneo con la maglia della Vecchia Signora, innamoratosi della Juventus in occasione della famosa standing ovation che allo Stadium gli avevano dedicato i tifosi, allora suoi avversar,i dopo la rovesciata in Juventus-Real Madrid. Il 12 agosto arriva la prima partita in bianconero, Juve A contro Juve B a Villar Perosa, dopo appena 8 minuti il primo gol. Ma il calendario non si ferma: il 18 agosto è già debutto in campionato (a Verona cade il Chievo, CR7 esordisce in serie A, ma non segna), il 16 settembre contro il Sassuolo arrivano il primo e il secondo gol ufficiali dell'asso lusitano.

La Juve inizia quindi una marcia trionfale, che la vedrà vincere in tutti gli scontri diretti stagionali: il primo arriva già il 29 settembre, quando il Napoli cade a Torino con Cristiano Ronaldo decisivo nei panni dell'uomo assist. I bianconeri vinceranno tutte le partite di campionato fino al 20 ottobre, quando contro il Genoa arriva il primo pareggio: segna Ronaldo, pareggia Bessa. Si tratta della nona giornata: nessuno aveva mai conquistato 24 punti in 8 partite. Sembra solo questione di tempo prima che lo scudetto diventi matematico e di fatto i giochi si chiudono già il 3 marzo, quando la Juve fa 3-2 a Napoli e si porta a +16 sulla prima inseguitrice quando ancora mancano 12 partite da giocare. Quelle utili a lanciare l'uomo nuovo del calcio italiano, quel Moise Kean che l'8 marzo realizza un po' a sorpresa due gol contro l'Udinese per poi ripetersi contro Empoli, Cagliari, Milan e Spal.

Il presente è luminoso, ma a Torino hanno già fatto in modo di ipotecare anche il futuro.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 10:02