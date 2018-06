Juventus, esplode l'ira dei tifosi

La Juventus ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019, e subito sono esplose le polemiche dopo la pubblicazione dei prezzi. Le indiscrezioni preannunciavano aumenti del 10%, in realtà il club bianconero ha alzato mediamente i prezzi del 30%: il rincaro più alto degli ultimi anni. L’abbonamento minimo, in curva, costa 595 euro, mentre chi si abbona in Tribuna Ovest 2 passa dai 795 euro della scorsa stagione agli attuali 1030 euro.

La scelta del club torinese ha scatenare le proteste di molti supporters: in rete sui social sono tanti i tifosi delusi che annunciano che non rinnoveranno l’abbonamento. “Per fortuna non abbiamo vinto la Champions altrimenti era a 700/800 euro”, “Io capisco che si vince da 7 anni ma aumentare il costo degli abbonamenti tra un anno e l’altro è assurdo e davvero scandaloso”, “Siete peggio delle banche, 595 euro per un bel posto in curva. Scordatevi che nel #UCL compri un biglietto fino agli ottavi. Cos’è una rapina?”, è il tenore dei messaggi su Twitter e Facebook.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero.

“Si inizia con la fase dedicata ai rinnovi, che durerà sino a domenica 15 luglio. Chi tra i vecchi abbonati vorrà non solo rinnovare, ma anche cambiare il proprio posto, potrà farlo nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 luglio. Le eventuali fasi di vendita dedicate ai J1897 e, a seguire, ai Black and White Member, partiranno subito dopo”.

“Sottoscrivere una tessera annuale all’Allianz Stadium non significa solo avere la certezza di poter assistere a tutte le 19 partite di campionato, ma regala molti altri vantaggi:

– la possibilità di assicurarsi, grazie alla prelazione, i biglietti per le gare di Champions League e Coppa Italia.

– la possibilità di accedere alla sezione “Il Mio Abbonamento”, per condividere il proprio abbonamento con altre tre persone, effettuando il cambio nominativo, o rimettere in vendita il proprio posto per ogni singola partita.

– Un’opzione che sempre più tifosi sfruttano, considerando che oltre il 90% di loro ne ha usufruito nell’ultima stagione, con 80.000 cambi di nominativo e 83.000 posti rimessi in vendita. Questi ultimi hanno generato credito per gli abbonati, che accumulano in questo modo una quota spendibile per le partite di Champions e Tim Cup, per l’accesso al Museo o per il rinnovo dell’abbonamento.

– un voucher sconto del 15% utilizzabile sullo store online Juventus e promozioni esclusive durante l’anno presso gli store dello stadio.

– un voucher sconto del 20% sull’acquisto della Black and White Membership – uno sconto del 10% per i servizi del J|Medical.

– una tariffa ridotta per lo Juventus Museum e lo Stadium Tour.

– la possibilità, per i clienti Ubi Banca di rateizzare il pagamento dell’abbonamento, utilizzando la carta Hybrid”.

