Juventus, i tifosi sbottano sui social: Non dovete mandarcelo più

01-12-2021 08:42

La Juventus è tornata a vincere, Dybala e Morata sono tornati a segnare insieme: miglior risposta al difficilissimo momento dei bianconeri – fuori e dentro il campo – non poteva esserci ma per i tifosi della Vecchia Signora la serata è stata parzialmente rovinata da un aspetto. Nessuno – a giudicare dalle migliaia di post pubblicati su twitter, ha gradito la telecronaca di Massimo Ambrosini su Dazn. L’ex centrocampista del Milan, che spesso è stato criticato anche dai tifosi rossoneri (il che denoterebbe la sua totale imparzialità quando fa le telecronache) ha urtato la sensibilità degli spettatori di fede bianconera che si sono sfogati su twitter.

I tifosi della Juve non vogliono più Ambrosini nelle telecronache

Il web è un fiume in piena: “Ambrosini deve avere subito profondi traumi psicologici negli anni in cui la Juve vinceva stracciando il Milan. Non si capirebbero altrimenti il livore e la parzialità dei suoi commenti antijuve” o anche: “Ma quanto sta soffrendo Ambrosini negli ultimi due lustri?”, oppure: “Prima SKY con Bergomi e Adani, ora DAZN con Ambrosini…. Ma possibile che ci dobbiamo sorbire questi pseudo commentatori faziosi, di parte e anti Juve??” e ancora: “Per non parlare del ghigno di soddisfazione di Ambrosini a fine partita, quando pontificava sul difficile momento della società, dandola già per condannata”

La protesta monta: “saremmo anche parecchio stufi di essere costretti a sorbirci Ambrosini fare il commento tecnico (tecnico?) di TUTTE le partite della Juve” e poi: “Ho una cosa da chiedere a Dazn: è possibile evitare di avere quel gufo di Ambrosini a commentare le partite della Juve? Porta una sfiga pazzesca.. Anche basta dai” e ancora: “Lo mandassero a commentare il Milan, è di una malafede insopportabile”. C’è chi scrive: “Dybala scivola e fallisce il tiro dal dischetto, mentre in un fuori onda di Dazn si intercetta un “oleeeeeeé” di esultanza di Ambrosini” e infine: “A sentire Ambrosini,tra 2 anni Dybala potrà raggiungere,forse,il livello di Messias”.

