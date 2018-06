Juventus, i tifosi si spaccano sul caro biglietti

La stagione della Juventus è alle porte. Il 7 luglio sarà già il giorno del raduno, nel nuovo scenario della Continassa, dove sorgerà il centro sportivo teatro degli allenamenti dei giocatori di Allegri a partire dalla stagione 2018-2019. Raduno giocoforza a ranghi ridotti, tra reduci del Mondiale ancora in vacanza (e qualcuno ancora in Russia…) e mercato da completare. Ci saranno i volti nuovi Perin, Caldara e Emre Can e ci sarà sicuramente un buon numero di tifosi, pronti a battezzare la stagione nella quale i bianconeri cercheranno di ribadire la superiorità in Italia andando a caccia dell’ottavo scudetto consecutivo, ma anche di mettere in bacheca l’agognata Champions League, la cui finale si giocherà il 1° giugno 2019 a Madrid. Già, i tifosi. Ma quanti saranno al raduno? E soprattutto quanti saranno nella prossima stagione all’Allianz Stadium? La domanda è legittima nelle ore in cui monta la protesta per i significativi rincari nella campagna abbonamenti, lanciata venerdì 29 giugno a mezzogiorno, ma subito diventata argomento di discussione sui social networks e non solo.

Se infatti nelle scorse settimane si era parlato di possibili aumenti del 10%, i rincari saranno invece nell’ordine del 30%: per assicurarsi un posto in Curva serviranno 650 euro (595 per confermare il proprio posto), mentre in Tribuna Centrale est Primo Anello un nuovo abbonato dovrà estrarre dal portafoglio (anzi, dal conto…) qualcosa come 2370 euro. Cifre decisamente alte anche per un club che ha abituato bene il proprio popolo, anzi in particolare per un club che da anni sa solo vincere. “Ma è possibile che debba spendere quasi 1000 euro per andare allo stadio con mio figlio” si lamentano tanti padri di famiglia. I Drughi Ultrà Curva Sud hanno preso la parola con un duro comunicato: “Per l'ennesima volta assistiamo a un aumento del prezzo dell'abbonamento, sempre più simile al costo di un palco di una stagione teatrale. Siamo stanchi di tutto questo (…) Anche la fede, se non ricambiata, con il tempo si affievolisce”.

Se non una minaccia, poco ci manca, anche se è facile immaginare che se non da fine agosto, sicuramente dopo l’estate gli spalti del catino bianconero saranno gremiti come sempre. Anche perché all’interno della tifoseria c’è pure più di qualche voce contraria, quelle di chi non biasima il club. “Se vogliamo provare a vincere anche in Europa non possiamo lamentarci se ci chiedono di tirare fuori qualche decina o centinaio di euro in più” il concetto di chi si spinge a dire “se non vi piace, cambiare squadra”. Concetto avvalorato da uno sguardo in giro per l’Europa: con questi rincari infatti la Juventus si è allineata ai prezzi dei top club. Solo Chelsea e Liverpool fanno pagare di più gli abbonamenti ai propri tifosi. Scaramanticamente non il massimo, considerando che blues e Reds non sono esattamente i club dominatori in Champions negli ultimi anni. Ma forse per esultare a Madrid può andare bene (quasi) qualunque rincaro…

SPORTAL.IT | 30-06-2018 18:40