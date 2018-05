Juventus-Icardi, arriva un altro indizio

La telenovela sul futuro di Mauro Icardi continua ad alimentarsi tra indiscrezioni di mercato, dichiarazioni e tweet. Soprattutto tweet. Dopo i post criptici pubblicati dalla moglie Wanda Nara nella serata di mercoledì (prima ha twittato dei saluti, poi un arcobaleno), a far discutere i tifosi è ora la foto pubblicata dal fratello-agente dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala.

Nell'immagine pubblicata da Gustavo Dybala si vedono due figurine, quelle della Joya e di Mauro Icardi con la maglia della nazionale argentina, messe l'una accanto all'altra sull'album dei Mondiali. Siccome l'attaccante dell'Inter ai Mondiali alla fine non andrà, tutti hanno considerato il post come un evidente indizio del possibile trasferimento di Icardi alla Juventus, proprio per fare coppia con Dybala. Il profilo è stato poi oscurato.

Il rumor di un possibile passaggio in bianconero è stato anche commentato dall'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che ha rilasciato una dichiarazione spiazzante mercoledì: "L'offerta della Juve per uno scambio fra Icardi e Higuain non è assolutamente da scartare. I bianconeri hanno considerato tutto, anche l’età dei due – ha dichiarato l’ex patron della ‘Beneamata’ – e piuttosto che farcelo portare via pagando la clausola, l’inserimento nell’affare di Higuain mi sembra un’idea interessante. Serve comunque ragionare sul fatto che, forse, per noi, Icardi è indispensabile".

Così invece Luciano Spalletti a margine di un convegno: "Sono un allenatore che tutte le sere ha un confronto con il direttore sportivo Piero Ausilio che mi racconta le cose come sono andate e ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi. Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c’è Mauro con la maglia numero 9. Nella prossima stagione farà molti più gol di quest’anno, per cui trovare un altro che faccia quello che ha fatto lui più molti altri non sarebbe facile. Ma se uno viene, ti paga ciò che deve pagare e il giocatore vuole andare, poi diventa superfluo quello che è il tuo pensiero".

