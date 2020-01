Juventus-Icardi, retroscena di mercato: Wanda Nara già al lavoro

Mauro Icardi continua a segnare a raffica con la maglia del Paris Saint Germain, ma per il futuro sogna sempre un ritorno in Italia, e di giocare nella Juventus. Secondo il retroscena riportato da La Repubblica, il bomber argentino vuole il bianconero e la moglie-agente Wanda Nara sarebbe già al lavoro da prima di Natale per riportarlo in serie A la prossima estate, ed evitare il riscatto da parte del Paris Saint Germain.

Icardi è ben conscio del fatto che non ci sono possibilità di un rientro in nerazzurro, ma allo stesso tempo vuole stare più vicino alla famiglia che vive a Milano. E Wanda avrebbe ripreso così i contatti con il direttore sportivo Fabio Paratici, per capire se il trasferimento a Torino è fattibile: considerati i rapporti tra i due club, l'affare si presenta più che in salita.

Ma c'è uno spiraglio: la Juve è alla ricerca di un attaccante di altissimo livello per la prossima stagione, considerato che Ronaldo e Higuain vanno per i 35 e i 33 anni, e Icardi, giovane, esperto e già avvezzo alla serie A, sarebbe il profilo ideale per la Vecchia Signora.

Il bomber argentino sarebbe quindi pronto ad opporsi al riscatto da parte del Psg per vestire la maglia dei bianconeri, che dovranno però spendere una cifra considerevole perché l'Inter non farà sconti di alcun tipo.

Intanto Icardi ha segnato una tripletta in Coppa di Lega contro il Saint Etienne, portando a 17 il suo bottino di reti in 19 partite con il Psg. A fargli i complimenti anche Verratti: "Magari non tocca mai il pallone, ma sa che sarà il pallone ad arrivare da lui. E lui segnerà, è sempre pronto. Questa è la sua caratteristica principale. Non pensavamo che avrebbe fatto così bene, i primi sei mesi in un’altra squadra sono sempre complicati. Ma è un calciatore incredibile e speriamo che continui così”.

09-01-2020