Juventus-Icardi, la verità di Spalletti. Giallo Mateta, Milan spiazzato. Colpo Napoli, le mosse dell’Inter

Ultime ore caldissime di mercato. Continua la caccia al bomber dei bianconeri: gol e record per Maurito, c'è una nuova idea. Marotta allo scoperto su Dumfries e Frattesi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A poche ore dalla chiusura del mercato, le grandi squadre del campionato italiano schiacciano il piede sull’acceleratore per provare a definire le ultime operazioni. La Juventus ha preso Holm e Boga, ma è stata la notizia della trattativa per Icardi a mandare in delirio i tifosi. Mauro segna e scrive la storia del Galatasaray, Spalletti esce allo scoperto e dice tutto sul possibile affare. Frenata Milan per Mateta, operazione a rischio? Marotta svela le mosse dell’Inter, mentre Napoli e Roma si regalano un colpo.

Juventus-Icardi: l’affare visto dalla Turchia

Holm e Boga allungano la rosa, ma è lì davanti che la Juventus deve provare ad accontentare Spalletti. Il poker a Parma (ancora a bersaglio David) racconta di una squadra sempre più convincente. Però serve un altro sforzo della società. Nelle ultime ore è emerso con prepotenza il nome di Icardi, accostato alla Signora nonostante gli screzi con l’allenatore di Certaldo ai tempi della loro avventura condivisa dell’Inter.

Una rottura causata anche dalle continue ingerenze dell’ex moglie e agente Wanda Nara e culminata con quella fascia da capitano sfilata dal braccio del centravanti argentino. Grazie al rigore segnato in chiusura di partita contro il Kayserispor, travolto 4-0, oggi Mauro è entrato nella storia del Galatasaray: con 72 gol in 117 partite ha eguagliato il primato del mito Hagi, diventando così il calciatore straniero più prolifico del club di Istanbul. Su Instagram il calciatore ha postato una serie di scatti con i colori giallorossi per celebrare l’impresa compiuta, mentre il tecnico Okan Buruk è stato piuttosto esplicito sul futuro del capitano con il contratto in scadenza a giugno: “È molto importante per noi e siamo felici che sia qui. Penso che continuerà con noi”.

Spalletti allo scoperto sull’argentino

Spalletti non si è sottratto quando in diretta tv, prima su Dazn e poi su Sky, gli hanno chiesto del colpo Icardi. Non nascondendo un pizzico di fastidio ha risposto così: “Come calciatore non posso che parlarne benissimo per il periodo in cui lo ha allenato. Mi ha dato una mano, ma c’erano altre situazioni che non erano robe da spogliatoio”. E continua: “Ho dovuto confrontarmi con lui e dirgli delle cose. In quel periodo le decisioni le dovevo prendere io (di togliergli la fascia, ndr) e lui ebbe una reazione. È un ragazzo perbene, una persona squisita e una goleador fantastico, ma noi non si vuole Icardi”.

Bam. Chiaro e tondo. Dalle sue dichiarazioni si capisce che l’attaccante che preferirebbe avere è Kolo Muani, schierato ancora una volta titolare da Thomas Frank nel 2-2 del Tottenham contro il Manchester City di Guardiola e Donnarumma. Non una pista facile, insomma. Il nome dell’ultim’ora è quello di Sorloth, gigante norvegese dell’Atletico Madrid, che ha ufficializzato l’acquisto di Lookman.

Milan, giallo Mateta: operazione a rischio?

Il Milan ha ormai in pugno Mateta, ma è mistero sulle condizioni fisiche del forte attaccante francese. Già, dopo le prime visite mediche effettuate in giornata all’estero, sono sorte alcune perplessità che hanno spinto il club rossonero a vederci chiaro.

Saranno necessarie nuove verifiche per fugare ogni dubbio sul 28enne, del resto si parla pur sempre di un affare da 35 milioni di euro. Mateta arriverà subito solo se non spunteranno problemi come già successo in estate con Boniface. Altrimenti il discorso col Crystal Palace, che nel frattempo ha ingaggiato Strand Larsen come erede del transalpino, sarà rinviato a giugno. Allegri non avrà un nuovo difensore: il club ha deciso di continuare così.

Colpo per Napoli e Roma, le mosse dell’Inter

L’infortunio di Di Lorenzo si è rivelato meno grave del previsto. Il Napoli potrebbe dunque mollare Zappa e Juanlu, mentre si rinforza in attacco col talento dello Sporting Alisson Santos, che si è congedato dal club di Lisbona con un assist decisivo in pieno recupero. Il calciatore è atteso lunedì mattina a Roma per la visite mediche: è stato preso in prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto.

Altro colpo per la Roma: via Bayern Monaco ecco il classe 2001 Zaragoza, reduce dal prestito al Celta Vigo. Marotta svela le mosse dell’Inter: per Diaby “solo un sondaggio, ma il suo club non vuole cederlo”, Dumfries non si muoverà da Milano. Stesso discorso per Frattesi: “Va via solo chi vuole andarsene. E lui non ha mai manifestato questa intenzione”.