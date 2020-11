Juventus, idea Marcelo per l'estate

Il futuro di Marcelo potrebbe essere in Serie A. Il brasiliano sta faticando a trovare spazio in questa stagione e potrebbe decidere di chiudere la sua avventura al Real Madrid prima della conclusione del suo contratto (in scadenza a giugno 2022).

Il difensore classe 1988 piacerebbe a diversi top club. Attenzione alla Juventus che ha grandi rapporti con il Real Madrid. Inoltre CR7 è in ottimi rapporti con il brasiliano. Molto dipenderà anche dalle richieste economiche del club spagnolo.

OMNISPORT | 09-11-2020 09:41