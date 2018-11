Juventus, il Barcellona sogna un top player bianconero

Cristiano Ronaldo è l’uomo copertina della “nuova” Juventus che domina in Italia e in Europa, tuttavia c’è un altro giocatore che ha messo davvero poco a conquistare tutto l’ambiente bianconero. È Joao Cancelo, terzino che più contemporaneo non si può: nel calcio attuale, in cui la costruzione del gioco dal basso è fondamentale, avere un esterno di difesa con qualità tecniche e capacità di regia come il portoghese può fare davvero la differenza.

SALTO DI QUALITA’. Cancelo ha già dimostrato di valere tutti i 40 milioni di euro spesi dalla Juventus per acquistarlo dal Valencia e non è un caso che Max Allegri lo abbia sempre schierato in tutte le gare chiave della stagione: l’eccezione è stata la sfida all’Allianz Stadium contro il Manchester United, guarda caso unica sconfitta bianconera fino a questo punto. Con il passaggio alla Juve, il giocatore pare aver compiuto un salto di qualità definitivo, al punto da suscitare l’interesse anche di altri top club.

OCCHIO AL BARCA. Secondo il sito spagnolo Don Balon, il grande inizio di stagione del portoghese avrebbe attirato l’attenzione del Barcellona, non soddisfatto a pieno del rendimento dei due terzini in organico, Nelson Semedo e Sergi Roberto. Il Barcellona sa, però, che arrivare a Cancelo non sarà facile: per la Juventus l’ex Inter è già insostituibile, il giocatore sta benissimo a Torino e il contratto è praticamente blindato da una scadenza fissata nel 2023. Per ora, insomma, Paratici e gli altri dirigenti bianconeri possono stare tranquilli: in futuro, però, il Barça potrebbe andare all’assalto del portoghese.

SPORTEVAI | 14-11-2018 10:46