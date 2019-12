Durante il mercato invernale, Emre Can potrebbe fare le valigie. Il centrocampista potrebbe tornare in Bundesliga. Il Borussia Dortmund sembra deciso a vestirlo di giallonero e si sarebbe fatto avanti in maniera importante.

Si parla di una proposta economica di circa 35 milioni di euro. Il problema sarebbe l'elevato ingaggio che percepisce il 25enne centrocampista, pari a cinque milioni di euro. Da escludere l'opzione del prestito secco.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 08:45