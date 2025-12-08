Juventus: per Ezio Greggio e Oppini il colpevole non è lo stesso, bufera social

Il conduttore di Striscia la Notizia attacca la società, difendendo Spalletti. Per Oppini, invece, il colpevole è il tecnico di Certaldo

La bufera in casa bianconera è appena iniziata. La partita contro il Napoli manda all’inferno la Vecchia Signora con Spalletti che, per la prima volta, si becca le critiche più feroci da tifosi e opinionisti televisivi. Da Ezio Greggio a Francesco Oppini, la caccia all’uomo sul web, attorno al colpevole del disastro al Maradona, non accenna a placarsi.

Ezio Greggio difende Spalletti e attacca la rosa bianconera

Ezio Greggio attacca duramente la priorietà e condanna le scelte di calciomercato: “Io vorrei sapere se la proprietà della juventus si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic. Spalletti se deve fare cambi si ritrova gente che corre in giro per il campo, che non ha i fondamentali, che butta via la palla e ci fa pure prendere goal.”

E ancora: “Giocatori (si fa per dire) che non solo non sono degni della Juve ma neanche delle squadre ultime in classifica della serie A. Sono anni che ci ritroviamo in campo acquisti di bidoni di tutti i tipi che han fatto fare affari solo a chi se ne è liberato. E forse non solo a loro, ma non alla Juve.”

Aggiunge, infine, il noto conduttore di Striscia La Notizia: “Il povero Spalletti è un grande allenatore ma non può giocare un campionato, anzi 3, non solo senza qualche fuoriclasse da Juve, ma al massimo con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22. Quella di oggi, per me da juventino malato come sono io e come lo sono tutti i nostri tifosi, non è più la “Juventus” né nei dirigenti né nella maggior parte dei giocatori. Anche stasera Giovanni e Umberto non riposeranno in pace.”

I tifosi juventini attaccano Spalletti

Arrivano in massa le risposte dei tifosi bianconeri al noto conduttore tv Ezio Greggio post Napoli-Juve. Non tutti sono d’accordo sulla non colpevolezza di Spalletti: “Stasera anche l’allenatore ci ha messo del suo. Non puoi fare giocare Yildiz e Conceicao attaccanti. Non hai Dusan, gioca con David. Questi hai e questi devi far rendere. Sono già in confusione devi dare continuità ad un modulo.”

E ancora: “Caro Ezio, tutto giusto ma stasera ha sbagliato anche Spalletti! Formazione iniziale senza senso! Cambi senza senso! Yildiz fuori in quel momento non esiste! ZHEGROVA ancora a 20 secondi dalla fine è follia!” C’è chi scrive: “La proprietà? AHAHAHAHA… Stendiamo un velo pietoso”.

Non si placano gli animi sul web: “Caro Ezio, Giovanni come lo chiami tu, ha la grave colpa di aver sbagliato in pieno la sua successione: Fiat, Ferrari, Juventus in mano al nipote sono fallite ( e pensare che dicono sia Lapo quello strano).” E ancora: “Elkann dovrebbe semplicemente fare dirigere la Juventus a suo cugino Andrea Agnelli. Questo basterebbe a far raddrizzare la barca.”

C’è poi chi critica: “Mi piaci da morire ma oggi non sono d’accordo con te. Sul 1-1 si poteva giocare per vincere . Ti invito a informarti meglio su David, Zhegrova e Openda che negli ultimi 3 anni Vlahovic e tutti gli altri non hanno fatto neanche la meta di uno di loro.”

E infine: “Dopo tanto godere serve avere tanta pazienza ma basta coi proclami inutili servono piani seri. Un top team compra 2/3 pezzi all’anno e rifonda così noi prendiamo solo giovani da valorizzare mentre accanto ai giovani 2/3 esperti con un leader per reparto e vedi come riparti.”

Oppini scatena una bufera attorno a Spalletti

Diverso, rispetto a Ezio Greggio, è il pensiero di Francesco Oppini che attacca duramente Spalletti per le scelte di formazione in Napoli-Juve. Il cronista-tifoso, volto noto di 7Gold, dice: “Quando inizi a vedere qualche spiraglio di luce, puntualmente succede qualcosa, con Spalletti su tutti che questa sera merita di essere discusso per scelte sbagliate prima e dopo: se togli il migliore in campo nel tuo momento migliore, non aiuti la squadra, anzi.”

I tifosi bianconeri sostengono la tesi di Oppini: “Stasera ha sbagliato tutto, è lui che non dà la fiducia alla squadra con una formazione iniziale da dimenticare e cambi imbarazzanti, togliere Yildiz incredibile…” E ancora: “Al primo tiro in porta di tutta la partita (il secondo al 94°!!!!) dopo una palla recuperata con un mezzo fallo.”

C’è poi chi scrive: “Premesso che siamo scarsi, Spalletti ci ha messo del suo per mettere in difficoltà una squadra con poche certezze. Credo nella buona fede delle scelte che ha fatto ma alla fine ha aiutato il “suo” Napoli.”

E ancora: “C’è qualcuno che mi sa dire quanti giocatori della Juve giocherebbero titolari nel Napoli? Del mercato dell’anno scorso pensavo si fosse salvato solo Thuram ma adesso qualche dubbio comincia a sorgere.”

Non si placano gli animi sul web: “Sbagliata la scelta della squadra inizialmente, non puoi permetterti di stravolgere e fare esperimenti proprio a Napoli, poi togliere yildiz è stata una scelta folle, non mettere inizialmente una punta ennesimo errore, in discussione tutti ma in primis l’allenatore.”

E infine: “Qui non c’è squadra. Campagne acquisti sbagliate, giocatori lontani dalla mentalità Juve, società assente. Ogni anno sempre peggio.”