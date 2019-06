Juventus, il colpo più inaspettato: grande ritorno in difesa

La Juventus sta progettando il ritorno di Medhi Benatia a Torino. Dopo appena 5 mesi dal turbolento addio causato dai contrasti con Massimiliano Allegri, il difensore marocchino è pronto a rientrare alla Continassa. Lo riporta La Stampa.

Una mossa che Fabio Paratici stava meditando da tempo, resa possibile dall'addio dello stesso mister toscano ai bianconeri. L'ex centrale della Roma, che se ne andò perché impiegato a suo dire troppo poco da Allegri, fu ceduto per 8 milioni di euro ai qatarioti dell'Al-Duhail nell'ultima finestra di mercato.

I contatti con il suo entourage sono in corso, e il rientro in Italia sembra davvero a un passo perché il giocatore avrebbe già detto sì alla proposta juventina. Con il suo reintegro nella rosa bianconera e l'ingaggio di Demiral dal Sassuolo, i campioni d'Italia copriranno a costo relativamente contenuto gli addii di Barzagli e Caceres: la batteria dei centrali è completata da Bonucci, Chiellini e Rugani. Se non ci saranno colpi di scena, in questo reparto Paratici non si muoverà più.

La prima idea del direttore sportivo, fa sapere la Stampa, era Stefan Savic dell'Atletico Madrid, ma la trattativa era stata fermata sul nascere a causa delle pretese economiche dei colchoneros.

Benatia in una recente intervista aveva messo in chiaro che se n'era andato solo per colpa di Allegri: "Quando ho saputo del ritorno di Bonucci sono subito andato a parlare con Allegri, che mi disse di non preoccuparmi perché io e Chiellini eravamo titolari e Bonucci doveva riprendersi il suo posto. Ma poi non ho più giocato e l'ho presa molto male. Sono andato a parlare con la società e le ho comunicato che non volevo più giocare con questo allenatore".

"I miei compagni hanno provato a farmi cambiare idea, ma avevo deciso di non rinnovare anche se nelle settimane precedenti avevo iniziato a cercare casa a Torino perché pensavo di chiudere la mia carriera alla Juventus. Quindi ho deciso di andare via dall'Europa per provare una nuova esperienza con la mia famiglia", ha detto a Yahoo Sports.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 12:13