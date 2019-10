Juventus, il futuro di Buffon verso la svolta

Le parole pronunciate da Andrea Agnelli durante l’assemblea degli azionisti hanno riempito il cuore dei tifosi della Juventus, autorizzati a sperare non solo che nel breve periodo possa essere coronato il sogno di vincere la Champions League, ma anche che il club bianconero possa avvicinarsi sempre di più ai colossi d’Europa, quindi le squadre inglesi oltre a Real Madrid e Barcellona, come fatturato e quindi come possibilità di essere competitivi per acquistare le stelle di prima grandezza del calcio mondiale, come successo con Cristiano Ronaldo.

Una squadra di livello è però un mix eterogeneo di fuoriclasse, giocatori di esperienza e giovani. A tal proposito il Chief Football Officer Fabio Paratici ha parlato della possibilità di rinnovare il contratto ai giocatori ultratrentenni: “Abbiamo 24 giocatori in rosa e 7-8 hanno più di trent'anni e pensiamo che per essere competitivi non basti essere giovani, bravi e forti, ma serva anche un contributo d'esperienza e in questi anni ci ha dato ragione".

Scorrendo l’elenco, si scorgono i nomi di Matuidi e Khedira, che potrebbero però lasciare la Juve a fine stagione, quelli degli intoccabili Bonucci e Chiellini, quello di Cuadrado, che viaggia verso il rinnovo, ma anche quelli di due dei tre portieri, Gigi Buffon e Carlo Pinsoglio.

Ebbene, per entrambi sembra alle porte il rinnovo. Probabile quello del terzo portiere, considerato un uomo importante per gli equilibri dello spogliatoio, mentre per Buffon una decisione verrà presa poco prima della fine della stagione.

Di certo le parole dell’agente Silvano Martina, secondo il quale Buffon potrebbe anche giocare fino a 50 anni, e il rendimento di Super Gigi nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa non ha lasciato dubbi: decisivo contro Verona e Bologna, Buffon attende il momento in cui tornerà a giocare in Champions con la Juve per dimenticare la notte di Madrid 2018. E per avere un motivo in più per restare in campo fino a 42 anni.



SPORTAL.IT | 25-10-2019 23:36