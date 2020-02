Juventus: il futuro di Dybala è nelle mani di Paul Pogba

Il futuro di Paulo Dybala è legato a doppio nodo a quello di Paul Pogba. Stando a quanto riferisce Tuttosport per l'argentino è molto importante poter giocare con il francese e, qualora Paratici dovesse piazzare il colpo, la Joya tenderebbe la mano alla società per raggiungere più facilmente un accordo (al momento la richiesta è di 10 milioni di euro netti a stagione).

Durante un'intervista al Guardian l'ex Palermo ha dichiarato: "Scadenza nel 2022? Non è un periodo corto ma neanche così breve… Vedremo quali sono i piani della Juve, se pensano che me ne possa andare nella prossima finestra di mercato o se vogliono che rimanga. È una decisione del club, è difficile da sapere perché le cose cambiano in un secondo". Le pretendenti non mancano: Paris Saint Germain e Manchester City seguono con interesse gli sviluppi della vicenda, più defilato invece il Real Madrid.

In estate Dybala è stato vicino all'addio alla Juventus per almeno tre volte ma al termine del mercato è rimasto a Torino. Sta disputando una stagione di alto livello ed è diventato una delle pedine insostituibili per Maurizio Sarri, che per lui ha inventato il nuovo tridente con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Capitolo Pogba: il mercato invernale dei campioni d'Italia è stato all'insegna delle cessioni (Marko Pjaca, girato all'Anderlecht, e soprattutto Emre Can che è stato invece ceduto al Borussia Dortmund) proprio per incassare e lanciare l'assalto al 'Polpo' a giugno. Per strappare il giocatore al Manchester United, che per la giusta cifra se ne priverebbe anche, serviranno almeno 100 milioni di euro mentre il suo ingaggio si aggira intorno ai 30 milioni annui.

Parlando del francese, Dybala ha detto: "Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 09:45