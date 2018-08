Juventus, il futuro di Kean è ancora in bilico

Moise Kean potrebbe restare alla Juventus almeno fino a gennaio.

Proprio il giocatore avrebbe fatto sapere alla società e al suo agente di voler restare in bianconero per lavorare fianco a fianco con Cristiano Ronaldo e per giocarsi le proprie possibilità.

L'agente Mino Raiola non crede però che questa possa essere la soluzione giusta per il ragazzo e nel frattempo sta lavorando per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito già nell'immediato.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 14:55