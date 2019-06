Juventus, il futuro di Pjanic dipende da un ex bianconero

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus.

Il centrocampista bosniaco ex Roma, in attesa di capire chi siederà sulla panchina della Vecchia Signora, sarebbe uno dei grandi sacrificabili per rinforzare la squadra, ma il suo futuro in bianconero dipende soprattutto da Paul Pogba. Se non si dovesse concretizzare il trasferimento del francese alla corte di Zinedine Zidane, il Real Madrid virerebbe proprio su Pjanic.

Il tecnico delle Merengues ha un debole per il numero 5 juventino e lo preferirebbe anche a Eriksen del Tottenham, più giovane di due anni rispetto al bosniaco.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 15:04