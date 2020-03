Juventus, il Lione pronto al campo neutro

Il Coronavirus rischia di provocare serie ripercussioni sulla Champions League della Juventus. Il presidente del Lione Aulas non ha ancora recapitato una richiesta di chiarimento alla Uefa in vista della partita di ritorno, ma potrebbe farlo a breve: “Campo neutro? Deciderà la Uefa, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata”.

“Per esempio la Juve under 23, che gioca in Serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa, ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo. Vediamo gli sviluppi”. La Juve deve recuperare la sconfitta per 1-0 della partita d’andata.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 12:07