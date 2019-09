Juventus, il mercato in uscita non è chiuso

La lunghissima sessione di calciomercato estivo 2019 si è conclusa, con il consueto affare dell’ultimo minuto, Simone Verdi dal Napoli al Torino, ma anche con l’altrettanto consueto carico di trattative sfumate sul finale.

C’è poi chi, come la Juventus, non è riuscita a sfoltire un organico ricchissimo, per non dire ridondante in molti ruoli. Alla fine non è stato ceduto nessuno e Sarri è stato allora costretto ad esclusioni eccellenti dalla lista Champions, quelle di Emre Can e Mario Mandzukic.

In alcune parti del mondo, tuttavia, il mercato è ancora aperto. Come in Portogallo, dove la chiusura è fissata al 22 settembre. Secondo quanto riporta 'O Jogo', allora, il Benfica potrebbe riaprire il dialogo con la Juventus per Mattia Perin, il portiere scalzato dal ruolo di vice Szczesny dal ritorno di Buffon e già a un passo dai lusitani in estate prima che un problema fisico facesse saltare tutto.

I negoziati potrebbero riaprirsi, già per settembre o in vista di gennaio: anche l'ex Genoa è stato escluso dalla lista Champions.

Dubbioso sul futuro è anche Mandzukic, che potrebbe riprendere in considerazione le offerte arrivate da Cina e Qatar e messe da parte sperando di rientrare nei piani di Sarri.



SPORTAL.IT | 04-09-2019 23:08