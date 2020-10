Juventus, il messaggio di Cristiano Ronaldo dalla quarantena

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio dopo la notizia della positività al Coronavirus. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 250 milioni di utenti, l’attaccante della Juventus ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente a bordo vasca della sua piscina nella villa di Torino, dove sta trascorrendo un periodo di isolamento fiduciario dopo il suo contestato ritorno dal Portogallo.

Come didascalia, un messaggio motivazionale rivolto ai tifosi: “Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare”.

Il fuoriclasse della Juventus, come alcuni compagni di squadra, è sotto indagine da parte della procura federale per aver rotto la bolla partendo per il Portogallo dopo la gara annullata contro il Napoli. Rischia una multa.

Non ci sarebbero invece problemi per il suo rientro da contagiato, come spiegato dal dottor Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenione della Asl di Torino. “Non serviva nessuna autorizzazione per il rientro di Ronaldo – le sue parole a Tuttosport -, che ha fatto né più ne meno che quello che hanno fatto alcuni calciatori delle Nazionali azzurre quando sono risultati contagiati all’estero. Ha utilizzato un volo sanitario regolarmente autorizzato dall’Usmaf e non necessitava di alcuna altra autorizzazione. Ronaldo ha violato i protocolli, ma non quando è rientrato bensì quando è partito per il Portogallo. Ma questa era cosa già nota: ha violato le norme a inizio mese quando ha rotto l’isolamento che avrebbe dovuto osservare

OMNISPORT | 16-10-2020 17:00