Juventus, il messaggio di Dybala dopo il ritorno in campo

Paulo Dybala ritrova il sorriso dopo le polemiche degli ultimi giorni. A Crotone l’attaccante della Juventus era stato protagonista di una sfuriata con il direttore tecnico Fabio Paratici, dopo essere stato lasciato in panchina per tutta la partita da Andrea Pirlo.

A Kiev contro la Dinamo la Joya ha riassaporato il campo dopo oltre due mesi, entrando nella ripresa al posto di Kulusevski e mostrando di essere ancora in ritardo di condizione. Ma tanto è bastato per l’argentino, che su Instagram ha gioito per essere tornato a giocare: “Buon inizio in Champions League! E’ bello essere tornati” il messaggio del giocatore che ora spera di ritrovare al più presto il posto da titolare.

“Ha bisogno di giocare. Oggi si vedeva che non era al 100%, ha bisogno di mettere minuti. Pian piano lo rivedremo al top della condizione”, sono state le parole di Pirlo.

Tra i più positivi del match c’è sicuramente Federico Chiesa: “Che sia destra o sinistra per me non c’è problema, gioco dove mi dice il mister, ha scelto questa formazione e mi sono fatto trovare pronto. Siamo un gruppo giovane che sta bene insieme, mi sono subito inserito, siamo la Juventus e scendiamo sempre in campo per vincere e lo abbiamo dimostrato”.

Così invece il mattatore della partita, Morata: “Giocare la Champions con questa maglia e’ una bella emozione. L’ultima volta è una cosa che ho ancora in mente (la finale di Berlino, ndr). Ora abbiamo un’altra possibilità, è la bellezza della Champions, ogni anno si può vincere e noi vogliamo arrivare fino in fondo”.

OMNISPORT | 21-10-2020 07:29