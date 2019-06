Juventus, il post di Cristiano Ronaldo fa discutere

Cristiano Ronaldo domenica sera ha arricchito la sua già affollata bacheca con l'ennesimo titolo, la Nations League vinta con il Portogallo. Per il fuoriclasse lusitano è il trentesimo trofeo conquistato in carriera: nel suo palmarés spiccano tra le tante coppe sei campionati nazionali, cinque Champions League, quattro coppe del mondo per club e il campionato d'Europa vinto nel 2016 in Francia.

Un bottino sterminato, festeggiato su Instagram da CR7 così: "Dopo aver conquistato la Super coppa Italia e il campionato italiano, non avrei potuto avere una maniera migliore di terminare la stagione che con la conquista dell’Uefa Nations League. 2+1= triplete".

Proprio l'utilizzo della parola 'Triplete' sta facendo discutere sui social, tra l'ironia dei tifosi avversari e le perplessità degli juventini, che si aspettano nella stagione 2019/2020 un Triplete ben più prestigioso.

Dopo il trionfo contro l'Olanda, Ronaldo si è anche autocandidato per il sesto Pallone d'Oro della sua carriera: "Cosa posso fare di più? Penso nulla, onestamente. Penso che aiuti tutto, sia i trofei collettivi che individuali. Ma io non sono più ossessionato dai trofei, le cose accadono naturalmente. Lo ammetto, però, mi piacerebbe vincere un altro Pallone d'Oro".

"E' stato bello vincere questo trofeo. Finché avrò la forza e la motivazione, continuerò a rappresentare i colori del Portogallo. Quando sono con la nazionale mi sento come a casa. Sono in nazionale da 16 anni e provo ancora lo stesso entusiasmo di quando avevo 18 anni. Darò sempre il massimo e i portoghesi sono sempre dalla mia parte, quindi li ringrazio per il loro entusiasmo per me. Voglio aiutare il Portogallo a vincere altri trofei".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 14:09