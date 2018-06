Juventus, il primo acquisto è una conferma

Il calciomercato è fatto di annunci clamorosi, ma anche di affare annunciati. Non necessariamente questi ultimi sono meno importanti, o meno decisivi, dei primi, così la prima ufficialità dell’estate della Juventus, in attesa di quelle dei volti nuovi Emre Can e Perin, riguarda un volto già noto ai tifosi bianconeri. Anzi, il giocatore più decisivo della seconda parte di stagione.

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il club campione d’Italia ha annunciato di aver riscattato il cartellino di Douglas Costa dal Bayern Monaco per 40 milioni, pagabili in due esercizi. Tutto come pattuito tra le due società un anno fa, quando i tedeschi cedettero l’esterno brasiliano, chiuso dalla concorrenza di Ribery e Robben, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Inoltre, informa la nota, "al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di 1 milione". Douglas Costa ha firmato un contratto fino al 2022.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 20:30