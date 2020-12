Juventus, il ragionamento sul post Dybala: Pirlo ha una richiesta

La Juventus continua a ragionare sul futuro di Paulo Dybala dopo il recente polverone che si è scatenato sul suo rinnovo contrattuale. Nel frattempo però i bianconeri stanno anche iniziando a premunirsi, nell’eventualità in cui si presenti l’esigenza di reperire un nuovo attaccante sul mercato. E Andrea Pirlo avrebbe già espresso le sue preferenze per il ruolo.

La principale esigenza del tecnico bianconero conduce a un giocatore che possa anche rappresentare una valida alternativa per Alvaro Morata, di fatto l’unico vero numero 9 in rosa. E il nome fatto da Pirlo è quello di Olivier Giroud. Un’idea non nuova, dato che il francese è stato valutato anche in estate, come principale alternativa a Luis Suarez.

Giroud è sempre più ai margini dei progetti del Chelsea, circostanza che lo renderebbe una soluzione praticabile per la Juventus. Rispetto a qualche mese fa potrebbe infatti cambiare aria a cifre più vantaggiose per la Vecchia Signora.

Il suo trasferimento a Torino potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per tutti. Incluso il diretto interessato, dato che il campione del mondo 2018 è in scadenza di contratto con il Chelsea e i Blues hanno tutti gli interessi a farlo partire prima del tempo.

A Londra il centravanti transalpino percepisce 6 milioni all’anno e, a 34 anni d’età, punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera.

La Juventus appare quindi la soluzione migliore, e potrebbe anche non essere l’unico affare dei bianconeri con il Chelsea: interesse infatti anche Emerson Palmieri.

OMNISPORT | 15-12-2020 20:48