Juventus, il retroscena dell'incontro Ronaldo-Bonucci

Si è definitivamente chiuso il caso Cristiano Ronaldo. Mercoledì, al rientro di tutti i nazionali, l'attaccante portoghese ha ritrovato un ambiente sereno, che ha già dimenticato quanto successo nel secondo tempo di Juventus-Milan, quando CR7 aveva lasciato in fretta e furia il campo e lo stadio dopo la sostituzione con Paulo Dybala.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il cinque volte Pallone d'Oro non ha chiesto scusa ai compagni, ma è stato fatto un patto, soprattutto con i senatori a cominciare da Leonardo Bonucci fresco di rinnovo, per spostare ogni energia nervosa sul campo in vista dei possimi obiettivi stagionali. "Tra abbracci e battute, tutto è filato liscio come se niente fosse davvero successo", scrive la rosea.

Il giocatore sa di avere sbagliato e che le scene viste all'Allianz Stadium non si dovranno ripetere, ed ora guarda avanti. Giovedì sera la cena annunciata da alcuni giorni, in cui Ronaldo potrebbe tornare ancora una volta, definitivamente, sull'argomento.

Ronaldo mercoledì si è allenato ancora a parte per i problemi al ginocchio, che non gli hanno comunque impedito di giocare con il Portogallo e segnare quattro gol, ottenendo il pass per l'Europeo. Il morale è alto, e si guarda ai prossimi impegni: il prossimo obiettivo della Vecchia Signora è vincere il titolo virtuale d'inverno ed arrivare prima nel girone di Champions League.

In vista della sfida con l'Atalanta, la Juventus ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori tornati acciaccati dalle Nazionali: "Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, Rabiot ha svolto allenamento differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro; Ronaldo ha svolto lavoro personalizzato".

Buone notizie per Alex Sandro: "Il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Anche per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato per il pomeriggio", si legge su Juventus.com.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 10:10