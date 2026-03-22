Juventus, il rigore dei sospetti scatena il web: la polemica sugli anti-Madama

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano lancia una provocazione sui social: il penalty su Vlahovic in Juventus-Sassuolo al centro del dibattito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E meno male (tranne che per Spalletti e company) che Locatelli l’ha sbagliato quel rigore nel finale concesso alla Juve. I dubbi sulla decisione dell’arbitro, spinto dal Var a rivedere l’azione e a punire il Sassuolo, non sono stati cancellati dall’errore dell’ex di turno. Le polemiche, quelle, sono solo un po’ attenuate ma non si placano anche il giorno dopo.

La provocazione di Capuano

Ad accendere la miccia il giornalista di Pamorama Giovanni Capuano che si X/twitter scrive: “Il rigore concesso ieri sera alla Juventus ha avuto la conseguenza di far tornare ad emergere tutti gli anti-juventini d’Italia. Tutti tutti. Ovviamente anche quelli che se un rigore così non fosse stato dato alla loro squadra del cuore si sarebbero fatti esplodere”.

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Scoppia la polemica sui social

Fioccano i commenti: “Se è questo è rigore, è rigore il fallo di mani di Ricci nel derby. Se il fallo di mano di Ricci nel derby non è rigore, non è rigore neanche questo. Stesso Var (Abisso). Tertium non datur” e poi: “L’atmosfera ormai è oltre la tossicità, però rimane il fatto che questo rigore non solo non c’era (siamo abituati) ma non si capisce neanche come abbiano fatto a inventarlo (nel frattempo la Roma ha avuto 2/3 torti enormi nelle ultime giornate”) e anche: “Non c’è alcun contatto con il braccio, non è un fermo immagine con prospettiva che inganna a dare certezze di un rigore farlocco”

C’è chi scrive: “Non c’è manco la certezza del tocco. A me sembra colpisca il viso. Ieri si è toccato il fondo” e poi: “Deve arbitrare l’arbitro e si interviene solo in caso di errore grave. Questa cosa è stata abbandonata purtroppo, hanno fermato l’azione e ci hanno impiegato 2 minuti a capire se fosse rigore o meno. Quindi non era evidente errore” e ancora: “Il rigore concesso ieri sera, che per me non era da assegnare, è la logica conseguenza di quelli avuti contro a Verona e Bergamo in coppa Italia, che denotano una classe arbitrale e una federazione inadeguate e incompetenti”

Il web è scatenato: “Un rigore ridicolo. Bisogna tornare a dare solo rigori vistosi, non per tocchettini insignificanti in area. Così non è più calcio, così si rovinano soltanto le partite” e poi: “Questo rigore (che non esiste manco su Marte) l’ha dato Abisso quello che non vide il rigore di Pulisic e quello che scambiò il petto di D’Ambrosio per un braccio. rigore davvero imbarazzante, non esiste al mondo dare una roba del genere” e infine: “Se avessero concessero un rigore del genere in favore del Sassuolo ieri sera a 7 minuti dalla fine Comolli, Chiellini e Spalletti subito dopo il triplice fischio finale avrebbero menato l’arbitro Marchetti il var Abisso”.