Juventus, il tecnico scelto da Cristiano Ronaldo è sorprendente

Sono passati tre giorni dall'annuncio ufficiale dell'addio di Massimiliano Allegri e le indiscrezioni sul tecnico che si siederà sulla panchina della Juventus impazzano. In pole position c'è attualmente Simone Inzaghi, l'allenatore della Lazio, fresco vincitore della Coppa Italia e incontrato negli scorsi giorni a Piacenza da Fabio Paratici. Ma attenzione ai colpi di scena.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a sorpresa Cristiano Ronaldostarebbe sponsorizzando niente meno che José Mourinho come futuro mister bianconero. CR7, che condivide con lo Special One lo stesso potentissimo agente, Jorge Mendes, avrebbe speso parole positive nei confronti dell'ex tecnico dell'Inter, che fu suo allenatore al Real Madrid (non senza diversi contrasti). Un pressing sorprendente visti i trascorsi di Mourinho sia con Ronaldo sia con la Juventus, ma che potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni.

Nella "griglia di partenza" dietro a Inzaghi in pole (ma occhio a Lotito), si sarebbero Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri. Gli entourage di entrambi gli allenatori sono stati contattati: soprattutto il serbo ora al Bologna, che cinque anni fa fu vicino a sedersi sulla panchina bianconera, negli ultimi giorni ha visto salire le sue quotazioni.

Domenica Pavel Nedved a Sky non ha rivelato nomi ma ha lanciato alcuni indizi: "Abbiamo le idee chiare su cosa fare". Poi ha smentito i dissapori con Allegri: "Non ci sono stati contrasti. Max ha fatto un ottimo lavoro, vincendo 11 titoli: cioè quasi tutto quello che c’era da vincere. Non è successo nulla: soltanto la società ha scelto di cambiare inmaniera naturale, considerando concluso un ciclo".

E Agnelli è tornato a postare su Twitter dopo mesi, proprio per ringraziare il suo ormai ex allenatore, vincitore di cinque scudetti consecutivi: "Grazie Max", la scritta a corredo di una foto in bianco e nero con il presidente e il mister livornese.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 11:50