Juventus, il video di John Elkann in felpa scatena il finimondo: Yaki sotto accusa

Vanno prese alla lettera le parole di John Elkann sul no alla cessione della Juventus? Dopo la proposta da oltre un miliardo, avanzata da Tether, il n.1 di Exor è uscito allo scoperto nella giornata di ieri registrando un video con felpa grigia e scritta Juventus sopra. Tuttavia, sebbene le parole di Elkann abbiano smentito l’imminente cessione del club, i tifosi bianconeri non si sentono ancora tranquilli e hanno attaccato la proprietà. Perplessità anche sul look del patron bianconero.

Il look che fa discutere

A colpire è stato anche il look con cui Elkann si è presentato davanti alla telecamera (fingendo di andare a braccio ma leggendo un copione scritto): quella felpa con cappuccio non è piaciuta a molti. Scrive su Libero il direttore Mario Sechi scrive: “Elkann si è presentato in tuta, ora voi ve lo immaginate Gianni Agnelli che si presenta con la felpa col cappuccio? L’Avvocato era un tipo eccentrico, portava l’orologio sopra il polsino, gli stivali da montagna con l’abito elegante ma, santo cielo, trasudava una classe enorme, lui era lo stile, non un appassionato di moda…”.

Pistocchi accende il fuoco attorno ad Elkann

Ad accendere la miccia sul web è stato intanto il giornalista Maurizio Pistocchi che ha commentato le parole di Elkann: “La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”. Tutto il resto-Fiat, Magneti Marelli, Comau, Iveco, i giornali e le radio di Gedi invece si.

Tanti i commenti: ” “I nostri valori …….” = Falsi in bilancio, aggiotaggio, associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, false fatturazioni, ostacolo agli organi di vigilanza, condanne…..vabbè insomma, VALORI IMPORTANTI!” E ancora: “Questo aspetta il rilancio a due e si vende pure le ceneri dei nonni.”

C’è anche chi dubita: “Ormai Elkann e soci sono con le pezze al…. Avrebbe fatto meglio a prendere i soldi e farsi da parte… Ma a quanto pare ha voglia di distruggere anche la Juventus dopo Ferrari, Fiat, Iveco… e direi che ci sta riuscendo.” E ancora: “E direi anche dignità, onestà e notai compiacenti in caso di testamenti. Ma la colpa non è loro, ma nostra come cittadini che abbiamo accettato e ci siamo inchinati a loro e ai loro predecessori.”

E infine c’è chi critica il video di Elkann per l’evidente lettura del testo dal gobbo: “Ma almeno lavorare su un minimo di spontaneità e fare in modo che non si vedesse la lettura del testo sul gobbo, che poi, nome nomen… da ‘pro’ della comunicazione ti dirò: video più corto e testo a braccio più ‘vero’, spontaneo.”

I tifosi bianconeri non si fidano del video di Elkann

I tifosi bianconeri incalzano sul web attorno al tema cessione del club: “Prima vedevo trame, complotti, mire economiche e scelte discutibile …la realtà è molto più semplice. Questo è solo un incapace pieno di soldi.” E ancora: “I nostri valori……falso come il due di picche. I processi in corso per l’eredità di famiglia che vede sua madre con lui e i fratelli, evasione fiscale per centinaia di milioni, bilanci falsi. La lista è lunga. Da buttare nella spazzatura questo video.” C’è poi chi scrive: “Hanno offerto 1,1 miliardi di euro, praticamente la cifra degli aumenti di capitale che hanno fatto negli ultimi 7 anni….con lo stadio di proprietà è troppo poco, se alzano offerta vedrai questi discorsi che valore avranno.”

E ancora: “Comunque quando ha detto “La Juventus non è in vendita” ha cambiato proprio espressione e ha alzato il sopracciglio. Secondo me a John non gli starà troppo simpatico Ardoino. Ho ‘sta sensazione…” C’è anche chi però ironizza: “Azienda simbolo d’Italia, fabbriche italiane, bandiera tricolore. Bla bla bla. Sede legale? Olanda. Cuore qui, tasse là.”

Non si placano gli animi sul web: “Chissà se per una volta i nostri governanti, si leveranno il naso rosso del pagliaccio per chiedere la restituzione di tutti i finanziamenti, le casse integrazioni ecc. di cui ha beneficiato quella famiglia di dubbia moralità nel corso degli ultimi 100 anni?”

E infine: “Il gruppo Gedi serviva per gestire le dismissioni, ora quel tempo è passato, e viene dismesso anche lui. Peccato non aver alzato il ditino, ipocrita (o ignobile a seconda della propria sensibilità) pretendere di passare per vittime.”

I dubbi su Ardoino

D’altro canto non mancano però i dubbi su Tether e il suo AD Ardoino: “Per contro, c’è chi si è innamorato immediatamente di Tether e di Ardoino, senza essersi posto le più elementari domande dettate dal buonsenso.”

E ancora: “Dite ad Ardoino che diventare main sponsor della Juventus con almeno 50/60 milioni di euro annui sarebbe già un bell’aiuto alla causa.” C’è poi chi non è convinto: “E questo vuol dire solo una cosa. Ardoino non mi pare tenga alla Juve come vuol far credere.”

C’è poi chi scrive: “Appena letto tweet di uno che ha affermato che questa era tutta una strategia tra Ardoino ed Elkann per far aumentare il valore delle azioni della Juventus.” E ancora: “Non fa ridere e nemmeno riflettere. Pensa ad Ardoino che quando ha potuto far eleggere un membro del CdA ci ha piazzato un DENTISTA. E non ho in simpatia Elkan, sia chiaro.”

I tifosi restano perplessi: “Io su Ardoino non ho letto cose molto molto gratificanti. Nell’ambiente è uno che si sa muovere, con le buone e con le “scorciatoie”. I soldi li ha, ha liquidità. Ma in prospettiva? Sinceramente per il momento lo terrei come socio di minoranza. Poi si vedrà.”

Non si placano gli animi sul web: “Se Ardoino alza l’offerta a 1,6/1,7 miliardi, Elkann prende il pacchetto di maggioranza e glielo consegna pure con un bel fiocchetto bianconero sopra. C’è poi chi insiste: ” Tra emoji della zebra e offerte ridicole il buon Ardoino potrebbe anche abbozzare e presentare alla tifoseria una sua vision aziendale per make Juventus grande ancora.”

E ancora: “Ora alla Juve non serve un Ardoino proprietario ma serve uno che faccia capire che Comolli, Modesto, Giuntoli non sono da juve e che certi acquisti puzzano di marchette e piaceri con procuratori. Poi Elkann e Ardoino insieme per la Juve sarebbero una potenza di fuoco incredibile.”

E infine: “Queste trattative si fanno in privato e si annunciano a cose fatte Ardoino ha fatto una mossa azzardata molto simile a quella di Orcel nei confronti di Banco BPM, che infatti non ha fatto altro che irrigidire la controparte.”

