Juventus, in 121 in quarantena: il messaggio di Andrea Agnelli

La Juventus ha messo in quarantena 121 persone dopo l’allarme Coronavirus causato dalla positività di Daniele Rugani. In una nota il club bianconero ha informato i tifosi sull’evolversi della situazione: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.

Nelle prossime ore, tutta la squadra, lo staff e chi lavora a stretto contatto con i giocatori dovrà sottoporsi ai tamponi, che verranno completati in circa 4/5 giorni. Se non ci saranno altre positività, la squadra potrà tornare ad allenarsi non prima del 25 marzo, poco più di una settimana prima della possibile riapertura del campionato.

Il presidente Andrea Agnelli, anche lui in isolamento, ha lanciato un messaggio di speranza a tutti: “In questa difficile fase, pur restando distanti, restiamo uniti e tutti quanti usciremo da questo delicato momento. In questo momento di emergenza sanitaria anche noi, come Juve, vogliamo dare il nostro contributo innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso: restate a casa”.

“Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi”. L’iniziativa è destinata a raccogliere fondi per la Regione Piemonte e l’acquisto di dispositivi medici.

13-03-2020 07:43