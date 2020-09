Juventus: in 4 in fila per un giovane bianconero

Hans Nicolussi Caviglia saprà a breve il suo futuro. Il giovane centrocampista della Juve, in prestito in Serie B al Perugia nella scorsa stagione, si sta allenando attualmente in prima squadra sotto gli occhi di Andrea Pirlo ma è destinato a lasciare di nuovo Torino.

Sulle sue tracce ci sono quattro club di Serie A: Genoa, Sampdoria, Udinese e Atalanta, pronte a farsi avanti per un prestito. Il Grifone, che ha chiuso per l’arrivo a titolo definitivo di Perin, sarebbe pronto a fare la sua mossa, riporta calciomercato.com.

OMNISPORT | 03-09-2020 12:49