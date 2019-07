Juventus in allarme, si complica il colpo dell'estate

Una indiscrezione dalla Spagna gela i tifosi della Juventus: si sarebbe complicato nelle ultime ore il trasferimento di Matthijs de Ligt dall’Ajax al club bianconero, un affare dato praticamente per già fatto da giorni.

Secondo quanto riporta Marca, il più importante quotidiano sportivo spagnolo, il Barcellona, non si sarebbe ancora arreso per il centrale olandese e avrebbe riguadagnato terreno dopo il no dell’Ajax all’offerta bianconera di 65 milioni più 10 di bonus, più bassa rispetto a quella dei blaugrana.

Da settimane la Juventus ha trovato l’intesa con il giocatore e Mino Raiola (ingaggio da 12 milioni di euro a stagione), ma la frenata dei Lancieri, che vogliono massimizzare la cessione del loro gioiello più brillante, favorisce i catalani, che a differenza dei torinesi hanno messo sul piatto 75 milioni di euro e avrebbero così già trovato l’accordo con il club di Amsterdam.

L’Ajax vuole rispettare la volontà del giocatore, ma chiede un ulteriore sforzo da parte dei campioni d’Italia per la chiusura della trattativa: si complica così l’affare, che non si è bloccato, ma certamente ha subito un rallentamento importante. Alla finestra oltre al Barcellona c’è molto interessato anche il Paris Saint Germain.

De Ligt, in caso l’affare vada per le lunghe, sarà convocato lunedì prossimo per il ritiro dell’Ajax, che deve preparare i preliminari di Champions League in programma ad agosto.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 14:54