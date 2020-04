Juventus in ansia: le indiscrezioni su Cristiano Ronaldo

Non solo Gonzalo Higuain. Anche Cristiano Ronaldo sta temporeggiando sul ritorno in Italia: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, che cita fonti vicine al campione portoghese, CR7 vuole rientrare nel Belpaese solo quando saranno comunicate in maniera definitiva le date della ripresa delle attività.

Mercoledì il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà i vertici della Figc e i presidenti delle varie leghe per approvare un protocollo medico sanitario per l'eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche: si parla di fine aprile e inizio maggio per le date degli esami e di inizio attività.

Quella di Ronaldo è una scelta in controtendenza rispetto a quelle degli altri stranieri della Juventus all'estero (con l'eccezione di Higuain): Pjanic è atteso a Torino in giornata, e anche Douglas Costa dovrebbe rientrare per domenica. Anche per Khedira, Szczesny, ​Alex Sandro, Danilo e Rabiot il ritorno in Italia è più vicino. Per tutti i giocatori provenienti da paesi stranieri, saranno previsti 14 giorni di quarantena obbligatoria.

CR7 intanto sta cercando di ritrovare la miglior condizione a Madeira, dove si allena non solo nel giardino di casa ma anche nello stadio dell'isola. Secondo quanto riporta Rui Alves, il presidente del Nacional Madeira, ex club del cinque volte Pallone d'Oro, la forma del giocatore sarebbe già ottima.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 12:18