Juventus in ansia: novità sulle condizioni di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è attualmente in isolamento alla Cidade do Futebol, la sede del ritiro della Nazionale portoghese, in attesa di istruzioni su come muoversi nei prossimi giorni, ovvero se tornare subito a Torino o fare la quarantena in Portogallo. L’attaccante della Juventus, attualmente asintomatico, mercoledì sera dal centro sportivo seguirà i compagni di Nazionale impegnati in Nations League contro la Svezia, in attesa di un possibile permesso per il rientro in Italia.

Il cinque volte Pallone d’Oro secondo indiscrezioni riportate dai media portoghesi preferirebbe tornare nella sua residenza italiana e trascorrere la quarantena di 10 giorni con la compagna Georgina e i figli, ma servirà il via libera delle autorità sanitarie italiane.

Ronaldo, che salterà sicuramente la sfida contro il Crotone e la partita di Champions contro la Dinamo Kiev, è in dubbio anche per il match contro il Barcellona di Messi: secondo il regolamento Uefa dovrà saltare la partita se risulterà positivo una settimana prima del match contro i blaugrana.

“Da lunedì scorso siamo completamente confinati qui – ha spiegato il ct Fernando Santos -. Siamo arrivati, ci hanno fatto i test e non è entrato nessun altro. Nel primo ritiro non abbiamo avuto problemi, qui però è successo qualcosa e non è stato certo perché non abbiamo seguito le regole. Non è stato qui che ha preso il virus“.

Sulla questione è intervenuto anche Mario Freitas, epidemiologo e specialista nella salute pubblica in Portogallo, intervistato da A Bola: “l virus ha grande capacità di trasmissione se le persone non rispettano il distanziamento sociale o non utilizzano la mascherina. Se i due fattori sono entrambi presenti, il rischio e’ maggiore. C’e’ anche da dire che una persona può essere contagiata ma al contempo non avere una grande capacita’ di trasmissione del Covid. Di sicuro qualcosa non ha funzionato, basta un momento di distrazione per essere contagiati. Ma non ci sono certezze matematiche”.

OMNISPORT | 14-10-2020 13:24