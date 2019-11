Juventus in ansia: Sarri ne perde tre per infortunio

Dopo la vittoria per 3-1 sull'Atalanta in casa Juventus si fa la conta. Maurizio Sarri, infatti, ne ha persi tre per infortunio: Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Matthjis De Ligt.

A renderlo noto è stato proprio il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "In seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical è emerso che Matthjis De Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero".

"Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che ieri ha subito un trauma all’emitorace destro. Douglas Costa ha invece subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo (i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni)".

Buone notizie invece sul fronte Cristiano Ronaldo, che sembra aver recuperato del tutto dall'infortunio e sarà disponibile per il match di Champions League in programma martedì contro l'Atletico Madrid: "I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC Continassa per una seduta, come di consueto nei post-gara, divisa in due gruppi: scarico per chi è sceso in campo al Geweiss Stadium e lavoro per il resto della squadra. Cristiano Ronaldo ha effettuato la seduta completa di allenamento, mentre Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato lavoro differenziato in campo".

Intanto nel match del Parma contro il Bologna Fabio Paratici era presente in tribuna per analizzare meglio un giocatore che da tempo è nel mirino dei campioni d'Italia: Dejan Kulusevski. Proprio riguardo il possibile ingaggio del giovane da parte dei bianconeri si è espresso D'Aversa: "Penso che per il suo bene, dell'Atalanta e nostro sarebbe opportuno che lui rimanesse qui fino alla fine del campionato. Chiaro che se ragioniamo su quello che sta facendo, è il primo anno che gioca, credo che abbia ancora margini di miglioramento.

"E' fondamentale che resti qui a dimostrare le qualità che ha. Paratici? Credo che gli occhi su Dejan li abbiano messi in tanti, è stata brava la società e anche l'Atalanta che lo ha mandato in una piazza dove aveva più possibilità di giocare" ha concluso il tecnico del Parma.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 16:11