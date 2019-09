Juventus, in arrivo due rinnovi

Chiuso il mercato, la Juventus sta lavorando per rinnovare alcuni giocatori in scadenza di contratto. Secondo quanto riferisce Tuttosport Paratici ha in programma un incontro con Alessandro Lucci, agente di Cuadrado, per parlare del futuro del giocatore colombiano, che ha ribadito di voler restare a Torino.

Novità in arrivo anche per Matuidi: il centrocampista francese, considerato un esubero solo poche settimane fa, è ora una pedina importante e potrebbe prolungare a breve il contratto in scadenza nel 2020.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 12:35