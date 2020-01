La Juventus sta per incamerarare una nuova giovane promessa. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i bianconeri stanno per definire l'ingaggio del terzino destro classe 2000 Wesley.

Il giocatore verrà annunciato nelle prossime ore e si aggregherà alla Juventus Under 23 in serie C.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 15:47