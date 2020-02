Juventus in crisi, Cristiano Ronaldo lancia un appello

La Juventus a San Siro ha sofferto per tutta la partita contro il Milan, ma è stata salvata dal solito Cristiano Ronaldo: fino a quel momento in ombra, il fuoriclasse portoghese ha aggiornato il suo bottino stagionale (24 gol) guadagnandosi e realizzando il rigore dell’1-1 che ha evitato la raffica di polemiche contro un Sarri sempre più in difficoltà.

Il giorno dopo il match, CR7 ha lanciato un appello su Instagram a tutto il mondo Juve in fibrillazione: “Partita dura ma restiamo uniti come squadra. Ora abbiamo la seconda gara in casa con il supporto dei nostri tifosi, per raggiungere la finale di Coppa Italia”.

L’unità di intenti è fondamentale in vista delle prossime sfide cruciali contro Lione in Champions League e Inter in campionato. Lo sa bene Gigi Buffon, che dopo la partita si è espresso così alla Rai: “Abbiamo ritrovato la fluidità di manovra di cui abbiamo bisogno. Importante in ottica futura, psicologicamente, ritrovare determinati dettami. Negli ultimi venti metri però abbiamo creato meno e siamo stati poco efficaci rispetto a quanto meritavamo. Ma abbiamo comunque strappato un buon risultato per come si era messa. L’1-1 esterno è buono, anche se non ti fa dormire tranquillissimo”.

Su Ronaldo: “Incredibile. Sono felice perché giocare con lui è stato uno dei motivi per cui volevo tornare alla Juve”.

