Juventus in lutto, addio alla vedova dell'Avvocato Agnelli

La settimana da dimenticare della Juventus, sconfitta malamente in casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League e costretta ora a tentare una difficile rimonta nel ritorno in programma all’Allianz Stadium il prossimo 12 marzo per non dover dire addio con ampio anticipo al primo obiettivo stagionale, si conclude con un lutto.

All’età di 91 anni si è infatti spenta nella propria casa di Torino Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, scomparso nel gennaio 2003, e zia di Andrea, presidente della società bianconera.

Nata a Firenze il 4 maggio 1927, Marella era malata da tempo ed è spirata dopo un ulteriore peggioramento subito negli ultimi giorni. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Marella Agnelli, figlia di Filippo Caracciolo Principe di Castagneto, saggista e diplomatico, nonché Sottosegretario di Governo alla fine della seconda Guerra Mondiale, è stata una designer e collezionista d’arte (ha frequentato l'Académie des beaux-arts), ma anche redattrice e fotografa. Il matrimonio con Gianni Agnelli risale al 1953 a Strasburgo. Dalla loro unione sono nati due figli, Edoardo e Margherita.

Breve e conclusa tragicamente la vita del primogenito, suicidatosi nel novembre 2000, mentre Margherita è la madre di Ginevra, Lapo e John, quest’ultimo presidente e ad di Exor, figli avuti dal matrimonio con Alain Elkann, cui vanno aggiunti i cinque nati dall’unione con Serge de Pahlen, Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana.

Premiata nel 1977 negli Stati Uniti con l’Oscar del disegno con il premio “Product Design Award of the Resources Council Inc.”, Marella Agnelli è stata membro dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego e dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York e vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia.

La Juventus ha partecipato al dolore della famiglia attraverso una nota ufficiale: "La Juventus, in questa triste giornata, è vicina a tutta la famiglia Agnelli, alla quale porge le più sentite e affettuose condoglianze”.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 16:00