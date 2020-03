Juventus, in pericolo il futuro di Cristiano Ronaldo: tre scenari

Cristiano Ronaldo ha accettato il taglio dello stipendio per aiutare la Juventus in piena emergenza Coronavirus, ma il suo futuro in bianconero è più che mai in dubbio. I pesanti danni economici della pandemia avranno ripercussioni molto rilevanti sulle casse della Juventus, che ora, secondo quanto riporta il Messaggero, sta valutando un piano di sostenibilità che riguarda anche il maxi stipendio di CR7.

Il cinque volte Pallone d’Oro, approdato a Torino due anni fa, percepisce un ingaggio da 31 milioni di euro netti all’anno, 54 lordi, che dopo la crisi rischia di non essere più sostenibile per la società campione d’Italia, pronta ad operare un ridimensionamento dei costi operativi.

Secondo il quotidiano capitolino, si aprono tre scenari per Ronaldo: la prima è la cessione all’estero, anche se al momento non si sono fatti avanti club per il giocatore. La Juve non vuole privarsene per meno di 70 milioni di euro, e nessuna società è pronta a garantire uno stipendio della portata di quello che percepisce a Torino.

Le alternative sono la permanenza senza il rinnovo di contratto, ovvero fino al 2022, oppure il rinnovo di un anno, con possibilità di spalmare l’ingaggio su tre anni invece di due. Quando finirà l’emergenza, è atteso un confronto tra il giocatore e il club per capire come muoversi: la volontà dell’ex Real sarà decisiva.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 13:56