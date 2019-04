Juventus in pole per il ragazzo prodigio: contatto

La Juventus è in pole position per il gioiello del Benfica Joao Felix. A diciannove anni l'attaccante delle Aquile sta già facendo sognare i tifosi di mezza Europa, compresi quelli bianconeri: secondo Sky la società torinese sta facendo leva sul procuratore del giocatore, Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, per anticipare le altre pretendenti, praticamente mezza Europa. Lo stesso classe 1999 ha confessato in passato il suo sogno di giocare con il suo idolo, CR7.

Joao Felix Sequeira si sta rapidamente imponendo come il giocatore più promettente della nidiata portoghese del '99, già ricchissima di talenti. Nato a Viseu il 10 novembre 1999, gioca prevalentemente da trequartista ma può fare anche l’attaccante esterno e la seconda punta. E' dotato di un grande senso del gol ed è molto abile tecnicamente. Cresciuto nelle giovanili del Benfica, ha debuttato in prima squadra nelle Aquile in questa stagione, dove è immediatamente esploso.

La sua tripletta ai quarti di finale di Europa League contro l'Eintracht ha fatto rumore e ha alzato ulteriormente la sua quotazione: ora il ragazzo ha una clausola da 120 milioni di euro, ma il Benfica punta ad alzarla a 200. Il club ha già rifiutato la scorsa estate un'offerta del West Ham da 60 milioni di euro.

La Juventus per finanziare l'affare dovrebbe vendere uno dei suoi pezzi pregiati, e tutto porta a Paulo Dybala, che potrebbe lasciare a fine stagione.

In una recente intervista, Joao Felix ha confessato che la recente popolarità lo ha aiutato molto: "Il successo mi ha aiutato molto con le ragazze. Sui social network mi mandano spesso loro foto, anche nude… Non penso a trovare una fidanzata, sono ancora giovane. C'è tempo per tutto".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 14:23