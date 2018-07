Juventus inarrestabile, il prossimo colpo arriva dall'Inghilterra

“Suggestione”. Così il dg della Juventus Giuseppe Marotta aveva commentato l’ipotesi relativa al passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero, nelle prime ore successive alla “bomba” di mercato riportata dalla Spagna. Tutti sanno com’è andata a finire, ma del resto già il sorriso del dirigente dopo aver pronunciato quella parola, insieme al fatto che dalla società campione d’Italia non era arrivata alcuna smentita ufficiale, faceva credere che il 'Grande Sogno' era possibile. Una “suggestione” sembra invece dover restare l’ipotesi di affiancare al portoghese un altro super-colpo dal Real Madrid, ovvero Marcelo. L’amicizia tra il brasiliano e Cristiano e il post “misterioso” con cui l’esterno sinistro, salutando Ronaldo, gli aveva dato appuntamento a presto avevano acceso la fantasia dei tifosi della Juventus, oltre alla probabile partenza di Alex Sandro, ma alla fine le ultime cartucce del mercato estivo 2018 a Torino dovrebbero spenderle in altri reparti, magari a centrocampo, perché il sostituto di Alex Sandro dovrebbe essere italiano e rispondere al nome di Matteo Darmian.

La trattativa per l’ex esterno del Torino, da tre stagioni al Manchester United, sembrava essersi interrotta dopo l’acquisto di Joao Cancelo da parte della Juventus, ma in realtà era stata solo messa in “standby”, in attesa di passi avanti sul fronte Alex Sandro-Psg. L’ex Porto è vicino al trasferimento in Francia, dove giocherebbe insieme a Gigi Buffon: il Paris offre 45 milioni, la Juventus ne offre 45, ma l’intesa è vicina considerando che il giocatore ha già l’accordo con la nuova società per un quinquennale da 5 milioni, quasi il doppio di quanto percepito attualmente. La Juventus farebbe cassa, reinvestendo 18 milioni per il cartellino di Darmian, pronto a firmare un quadriennale da 2,5 milioni e diventare una pedina molto preziosa per Allegri, utilizzabile su entrambe le fasce difensive.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 21:00