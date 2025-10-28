Virgilio Sport
Juventus, incontro Spalletti-Comolli finito: ecco com'è andata. L'annuncio di Sky

La decisione definitiva arriverà entro domani, resta in lizza ancora pista Palladino ma se l'ex ct accetta contratto di 8 mesi sarà l'erede di Tudor

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Fumata bianconera. L’incontro tra Damien Comolli, dg della Juventus, e Luciano Spalletti, candidato in pectore a sostituire l’esonerato Tudor sulla panchina bianconera, c’è stato ed è finito ma una decisione definitiva non è stata presa. Arriverà tra stasera e domani. Nel frattempo il dt Modesto ha fatto un sondaggio pure con Raffaele Palladino, con cui aveva lavorato al Monza. E’ corsa a due con l’ex ct favorito.

La lunghezza del contratto

Spalletti avrebbe preso tempo prima di dire sì alla proposta della Juve, ovvero contratto di soli 8 mesi, fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. La stessa proposta che era stata fatta a Mancini l’anno scorso dopo l’esonero di Motta. Mancini per accettare chiedeva un biennale e non se ne fece niente, anche Spalletti ha chiesto un contratto fino al giugno 2027 ma su questo punto Comolli sarebbe stato irremovibile. Con tanti allenatori ancora a busta paga senza la certezza dei soldi dell’Uefa non può andare oltre.

I piccoli intoppi

Ci sono altri due piccoli intoppi, il primo riguarda lo staff di Luciano Spalletti, alcuni nomi sono in attesa di conferma. Il secondo nodo invece è di natura burocratica e riguarda gli ultimi rimasugli della Nazionale, tutto risolvibile in caso di firma con la Juventus.

Domani tocca a Brambilla

Subentrare in corsa è sempre un rischio ma Spalletti anche alla Roma, quando ha sostituito Rudi Garcia, è riuscito a dare la sua impronta arrivando a gennaio. L’ex ct sta pesando pro e contro sulla bilancia, ha una discreta stima della rosa bianconera e ritiene possibile sia centrare la Champions che far bene in Europa in questa stagione. Sono ore decisive e a breve si saprà chi prenderà il posto di Tudor mentre resta confermato che domani con la Cremonese toccherà a Brambilla sedere in panchina.

L’annuncio di Sky

Stando a quando afferma Sky Sport, però, è praticamente tutto fatto. La firma dell’ex Ct della Nazionale con i bianconeri è attesa nelle prossime ore e giovedì Spalletti potrebbe essere presentato ufficialmente.

Juventus, incontro Spalletti-Comolli finito: ecco com'è andata. L'annuncio di Sky

