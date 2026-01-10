Juventus, incubo Douglas Luiz sta per sparire e arrivano altre belle notizie da Spagna, Francia e Brasile

Il trequartista sempre più vicino alla quota partite necessaria per il riscatto da parte del Nottingham, altri prestiti non torneranno alla base

La scopa usata sul mercato estivo per liberarsi di tutti gli acquisti sbagliati della Juventus sta funzionando. Via tutti in prestito con riscatto legato a determinate condizioni e numero di partite giocate i giocatori più deludenti delle passate stagioni ma dopo qualche brivido autunnale e la paura che qualcuno – col suo lauto stipendio – potesse tornare alla base ore le casse della Signora possono respirare. Anche l’ex bianconero Douglas Luiz, che sembrava il più a rischio reintegro, è sempre più vicino al riscatto da parte del Nottingham Forest.

La grande delusione Douglas Luiz

Avquistato nel 2024 dall’Arsenal per oltre 30 milioni, il brasiliano è stato un oggetto misterioso a Torino: un solo anno, senza maii brillare, e subito il foglio di via. Destinazione Premier. Il Nottingham Forest l’ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, legato al verificarsi di determinate condizioni. Per far scattare l’obbligo di riscatto da parte del Nottingham Forest, Douglas Luiz dovrà disputare 15 partite (di almeno 45 minuti) tra tutte le competizioni.

Tormentato dagli infortuni Douglas Luiz ha iniziato male la stagione ma è andato sempre più riprendendosi e nelle ultime gare ha giocato quasi sempre (anche se a volte solo per 5′ o 7′, match che pertanto non rientrano nel conteggio). Ieri però in Fa Cup col Wrexham (gara persa 4-3 ai rigori) il brasiliano è stato utlizzato per 88′ facendo salire a 10 le gare col minutaggio richiesto.

Quanto incasseranno i bianconeri

Da qui a maggio appare scontato che l’obiettivo verrà centrato, il che consentirà alla Juve di incassare, compresi i 3 milioni già avuti per il prestito oneroso, una cifra complessiva tra i 28 e i 31.5 milioni di euro.

Gli altri prestiti in giro per il mondo

Ancor più rassicuranti le situazioni degli altri prestiti con riscatti legati ai minuti giocati: Nico Gonzalez viene utlizzato con continuità da Simeone all’Atletico Madrid, Weah, che è andato al Marsiglia con l’obbligo d’acquisto in caso d’accesso alle prossime coppe europee, sembra blindato visto l’andamento della squadra di De Zerbi mentre per Arthur non ci sarà alcun ritorno a Torino. Anche se compare ancora nella lista dei giocatori di proprietà della Juve, il brasiliano sarebbe andato a scadenza a giugno: il prestito al Gremio per la stagione copre il periodo.

Sempre dal Brasile altre due buone notizie: la Juve potrebbe ottenere un “tesoretto” da circa 20 milioni di euro grazie alla rinascita di Arthur Melo e Kaio Jorge, tornati a brillare nel campionato brasiliano.