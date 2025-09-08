Juventus, l’infortunio di Conceicao col Portogallo mette nei guai Tudor: Inter a rischio. Il caso nato dopo il Genoa

Il giocatore tenuto fuori dalla sfida contro l’Ungheria, ora Tudor rischia di non averlo a disposizione contro l’Inter ma il problema fisico risale alla sfida col Genoa: perché Francisco è partito

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La pausa delle nazionali è sempre un momento delicato, i club inviano i loro giocatori in giro per l’Europa e per il mondo con la speranza di riaverli sani per il resto della stagione. Ma spesso non va così e stavolta a farne le spese potrebbe essere la Juventus in agitazione per la situazione relativa a Francisco Conceicao.

L’infortunio in allenamento col Portogallo

Una tegola di cui Igor Tudor avrebbe fatto volentieri a meno, Francisco Conceiceo si è fermato nel corso di un allenamento con la nazionale portoghese che si preparava all’incontro contro la Turchia. In un comunicato pubblico dai lusitani si legge: “Francisco Conceicao ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della nazionale portoghese a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I rischi per il match con l’Inter

Ora la palla passa nelle mani della Juventus, al suo rientro a Torino il giocatore si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso nella speranza che si tratti solo di un fastidio come riportato nel comunicato della nazionale portoghese e non di un problema più serio. Conceicao rappresenta una risorsa importante per Igor Tudor soprattutto in vista di un match complicato come quello in programma sabato prossimo contro l’Inter. In caso di sua assenza, dovrà essere il tecnico croato a “inventarsi” qualche nuova soluzione. Zhegrova è arrivato da pochi giorni, con solo qualche allenamento e un’intesa ancora tutta da costruire con il resto della squadra, potrebbe essere la soluzione più immediata ma porta con sè dei rischi. Non è da escludere anche un inserimento di Koopmeiners in posizione avanzata.

Il caso nato contro il Genoa

Il quotidiano portoghese A Bola rivela che Conceicao stava facendo sedute di allenamento personalizzate da qualche giorno per motivi precauzionali e che quello di oggi era il primo allenamento con il resto della squadra. La speranza per i tifosi juventini è che il giocatore si sia fermato alla prima sensazione di fastidio e non abbia aggravato il problema. Ma allo stesso tempo si scatenano anche le polemiche relative alla stessa partenza per il Portogallo. Conceicao aveva accusato questi problemi già nel corso della gara di campionato col Genoa ma nonostante questi problemi ha deciso comunque di rispondere alla convocazione per le qualificazioni Mondiali. E ora la Juve si ritrova tra le mani un problema potenzialmente più grosso.