Juventus, infortunio Higuain: gli aggiornamenti

Le condizioni di Gonzalo Higuain tengono in apprensione la Juventus ad una settimana dal ritorno in campo in Coppa Italia contro il Milan. L’attaccante argentino si è fermato in allenamento a causa di un risentimento alla coscia: gli esami hanno escluso lesioni ma serviranno nuovi controlli per chiarire la gravità dell’acciacco.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i test in programma nel fine settimana stabiliranno se si tratta di una contrattura oppure di una lieve elongazione: nel primo caso lo stop sarebbe di circa una settimana, e il Milan o al più tardi la possibile finale di Coppa Italia in programma il 17 all’Olimpico di Roma sembrano obiettivi possibili.

Nel secondo caso Higuain dovrà fermarsi circa due settimane, e sarebbe a rischio anche la prima partita della ripresa del campionato, in programma il 22 giugno contro il Bologna.

In caso di forfait del Pipita, al suo posto per la Coppa Italia potrebbe essere convocato Marco Olivieri, uno degli attaccanti della Juventus Under 23 che si sono già aggregati alla prima squadra per gli allenamenti. Olivieri era in panchina in occasione della partita d’andata, terminata 1-1 a San Siro.

Resta in sospeso anche il futuro post Juve dell’argentino: secondo Tuttosport resta la tentazione di tornare al River Plate e in patria per stare vicino alla madre malata, ma il giocatore, un po’ indispettito dalle mosse di mercato dei bianconeri alla ricerca di una punta, potrebbe alla fine decidere di restare fino alla scadenza del contratto nel 2021.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 12:00